Казахстанского комика Сабурова задержали в Шереметьево

Штраф в размере 5 тысяч рублей назначили Нурлану Сабурову. Казахстанского комика задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков пребывания в России.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Сабуров оштрафован по статье 18.8 российского Кодекса административных правонарушениях. Подчеркивается, что в установленный законом срок комик должен покинуть страну.

Агентство попыталось выяснить подробности у менеджера Сабурова. Однако тот отказался комментировать ситуацию: заявил, что сам узнал обо всем из СМИ и ничего добавить к этому не может. Появились данные, что Сабурова выдворяют из России и запретят въезд на срок от трех до пяти лет. Уточняется, что власти дали артисту две недели, чтобы выехать их страны.