Стало известно, откуда Путин созвонился с Трампом

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается. Российский лидер находится в здании музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус", сообщил журналист Павел Зарубин.

Как сообщается, у президента России в Сочи обширная рабочая программа. Зарубин напомнил, что президентская связь всегда рядом с Путиным. Именно поэтому глава российского государства может разговаривать по телефону, по защищенным каналам связи, практически из любого места.

Ранее Трамп заявил, что запланировал телефонный разговор с Путиным на 19 мая. В Кремле подтвердили, что разговор состоится в 17.00 мск. Беседа пройдет на основе прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.