Путин рассказал о разговоре с Трампом

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, он продолжался более двух часов. Об этом сообщил сам российский лидер.

Разговор с Трампом был откровенным и содержательным, уточнил Путин.

По его словам, Москва благодарна за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Как сообщил Путин, Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня, отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

Прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей, подчеркнул президент России. Россия и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны.

Позиция Москвы по ситуации на Украине ясна, заключил глава государства. Главное - устранить первопричины конфликта.