Чулпан Хаматова рассказала о страданиях за границей: "Нечем прокормить семью"

Чулпан Хаматова бежала из России в Латвию в 2022 году. Она была одной из первых знаменитостей открыто выступившей против спецоперации. Сейчас актриса плачется, что очень тоскует по Москве.

В России Хаматова оставила успешную карьеру и налаженный быт, не получив за границей ничего. Даже театр, который поначалу принял ее на работу, был вынужден указать Чулпан на дверь, ведь она играет спектакли только на русском языке, что в Латвии не особо приветствуется.

Артистка в интервью на YouTube-канале "Георгий за кадром" призналась, что бежала, толком не осознавая, сможет ли обеспечить себе и детям достойную жизнь в чужой стране. Поначалу ей пришлось очень тяжело, даже несмотря на то, что в Латвии у Хаматовой была недвижимость. Пережить тяжелые времена артистке помогли друзья.

"Мой путь начался три года назад, это доказательство того, что при полном ощущении конца жизни и понимании, что тебе нечем прокормить семью, вдруг оказывается, что рядом есть люди и друзья, никто тебе не позволят умереть с голоду", — призналась актриса.

Сейчас Хаматовой вновь приходится убеждать зрителей в своей профпригодности. За границей Чулпан мало кто знает, на антрепризные спектакли с ее участием приходят только давние поклонники актрисы.