Режим ЧС вводят из-за заморозков в Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Ростовской области. Причина - состояние посевов после заморозков, сообщил в Telegram врио главы региона Юрий Слюсарь.

Слюсарь напомнил, что Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий: весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов. Врио губернатора уточнил, что режим ЧС вводится с 18:00 19 мая, это позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери.

Тем временем подсчитывают убытки и в Воронежской области. В регионе также введен режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков. Главам администраций муниципалитетов предписано предоставить данные в минсельхоз до 30 мая.