Регина Тодоренко бросила Влада Топалова из-за пьянства

Регина Тодоренко и Влад Топалов, по слухам, готовятся стать родителями в третий раз. О скором прибавлении в звездном семействе проболталась певица Валерия.

Сейчас в жизни знаменитостей царит любовь и взаимопонимание. Но так было не всегда. Влад Топалов рассказал, что едва не потерял Регину. Тодоренко ушла от артиста из-за его пристрастия к алкоголю. После очередной пьянки Влад проснулся один в пустой квартире.

"Я не умею культурно пить. Если я пью, то должен достигнуть определенной кондиции, когда уже ничего не помню. И поначалу у нас были большие баталии. Однажды мы выпивали с ее братом, причем очень хорошо. Но мы перешли черту и дальше ничего не помню", — признался Топалов.

Когда певец протрезвел, то понял, что произошло что-то неладное. Регины рядом не было, а в середине комнаты лежали вешалки. Артист пытался дозвониться до возлюбленной, но она не брала трубку. "Тогда у меня началась паника, и я понял: что-то не то. Я каким-то образом выясняю, что она от меня ушла", — поделился Топалов.

Владу пришлось вымаливать прощение у Регины. Артистка даже видеть не хотела певца. Но в итоге согласилась на встречу в ресторане, где просто объявила, что их отношения кончены.

"Ты классный, ты хороший, но все, я больше не могу вернуться за ту черту, которую ты перешел. Ты мне нравишься, у меня есть к тебе чувства, но все", — вспомнил Топалов в подкасте "Про это"..

Это заставило Влада взяться за голову. Он бросил пить на два года. Сейчас певец может выпить по особому случаю, но четко знает, когда нужно остановиться.