Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сорвала очередные попытки киевского режима ударить по территории России. Об этом во вторник, 20 мая, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, ночью было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Глава региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Политик поблагодарил наших защитников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о роли Запада в обстрелах российской земли украинскими националистами, которые применяют не только БПЛА. Дипломат подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов большинство дальнобойных ракет, предоставленных украинской армии, даже не оторвалось бы от мест базирования.