Представлены новые герои спецоперации

Минобороны России представило новых героев СВО.

Гвардии рядовой Алексей Пугачев в составе артиллерийского расчета поддерживал наши наступающие подразделения. Он заметил приближение дрона-камикадзе и ликвидировал его из стрелкового оружия. Несмотря на полученное ранение, Алексей продолжил выполнять боевые задачи и вместе с товарищами уничтожил огневые точки противника.

Рядовой Константин Прищепа в ходе штурма вражеского опорника, рискуя собой под минометным обстрелом ВСУ, спас пострадавшего сослуживца. Константин оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.