Политики в Европе прилагают усилия, чтобы сдвинуть президента США Дональда Трампа с нейтральной позиции, которую он занимает в вопросе украинского урегулирования. Позиция Брюсселя откровенно проукраинская, и он пытается склонить американского лидера на сторону Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине. В то время как европейские лидеры преследуют другую цель, они все так же мечтают "обломать" Россию.

Именно с этой целью Брюссель пытается переманить Трампа на свою сторону, при этом притворяясь посредником в урегулировании на Украине. Однако эту роль может исполнять лишь тот, кто равноудален от обеих сторон конфликта, подчеркнул Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.