Политолог Блохин: Трамп пытается конвертировать упущенную прибыль в политический рейтинг

Какие вопросы удалось согласовать Владимиру Путину и Дональду Трампу? Сможет ли президент США добиться от Киева реальных шагов к миру? И насколько серьезное сопротивление инициативам Трампа способны оказать европейские политики?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин.

"Трамп пытается конвертировать упущенную прибыль, которую не получил ни в миллиардах долларов, ни в добытых редкоземельных ресурсах, в политический рейтинг. Представьте, если у Трампа действительно получится решить украинский конфликт. Тогда в глазах общественности он будет главным миротворцем. Все пытались: Китай, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ. И Трамп идет на отчаянные меры", - отметил эксперт.

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