Роза Сябитова назвала Бузову живым кошельком для альфонсов

Ольге Бузовой 39 лет, но после развода с Дмитрием Тарасовым она так и не нашла свою любовь. Все романы певицы заканчиваются слезами.

Сваха и ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова назвала главную проблему бывшей участницы "Дома-2". По словам эксперта по отношениям, поющая телеведущая одинока из-за неумения выбирать партнеров. Ольга смотрит не на тех.

"Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес", — заявила Сябитова.

Роза настоятельно рекомендует певице посмотреть на зрелых, состоявшихся мужчин, которые зарабатывают больше ее и уже нашли свое место в жизни. Если Бузова продолжит бегать за мальчиками, так и останется одинока, уверена Сябитова.

"Избранник должен обладать твердым характером и стать опорой для Ольги, чтобы она в его руках могла себя почувствовать слабой, а не наоборот", — подчеркнула сваха в беседе с ОСН.