В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом

Очередной обмен заключенными между Россией и США обсудили в телефонном разговоре президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президенты отметили, что прорабатывается очередной обмен граждан России и США в формате 9 на 9 человек, сказал представитель Кремля.

Ушаков также сообщил, что в контексте украинского урегулирования вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня не обсуждался. В то же время, по словам Ушакова, Трамп подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности. В целом украинская тематика обсуждалась Путиным и Трампом очень подробно, с интересными нюансами.

Помощник российского лидера добавил, что президенты обсудили текущие отношения между Московой и Вашингтоном, высказались за их дальнейшую нормализацию. Трамп заявил, что видит Россию одним из ключевых торгово-экономических партнеров США после урегулирования конфликта – при этом подчеркнул, что является сторонником договоренностей, а не санкций. Президенты не исключили проведения личной встречи, однако место и сроки пока не определены, передает ТАСС.