Алексей Воробьев перестал скрывать обручальное кольцо после новостей о свадьбе

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина тайно сыграли свадьбу. Артисты расписались в Москве в Грибоедовском загсе. На церемонии якобы присутствовали только жених и невеста.

Радостное событие Воробьев и Гарифуллина не хотели выносить на всеобщее обозрение. Даже о своих отношениях они никогда не рассказывали. Но, после того как новость просочилась в СМИ, Алексей перестал скрывать обручальное кольцо. На своей страничке в соцсети он опубликовал фрагмент из шоу, на котором выступил с кольцом на безымянном пальце. Золотое украшение сделано в стиле классического символа брака.

Интересно, что ранее Воробьев подозрительно прятал правую руку. На всех майских фотографиях в микроблоге он будто специально скрывал пальцы.

В свою очередь жена музыканта продолжает сохранять интригу. На последних снимках оперная дива держит правую руку в кармане.