Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

В Москве 19 мая скончался легендарный хореограф Юрий Григорович. Ему было 98 лет. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент России Владимир Путин.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета", — обратился глава государства к коллективу Большого театра, а также родным и близким хореографа. Его слова приводит сайт Кремля.

Как отметил Путин, спектакли, поставленные Григоровичем, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства. Память о хореографе навсегда останется в сердцах всех почитателей его щедрого, уникального дарования.

Напомним, причиной смерти Юрия Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни он провел в Центральной клинической больнице в Москве.