Трамп заявил, что есть шанс добиться мира на Украине.

Именно по этой причине он не ужесточает санкции против РФ.

Другие заявления президента США:

— Конфликт на Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться;

— Вариант и с наращиванием поставок оружия Киеву будет рассматриваться, но я верю в урегулирование конфликта на Украине;

— Я не считаю, что Россия тянет время на переговорах;

— Американских солдат не будет на Украине;

— Зеленский не самый легкий в общении. Через 2-4 недели я буду готов сказать, делает ли Украина достаточно для урегулирования конфликта.