Трамп заявил, что есть шанс добиться мира на Украине.
Именно по этой причине он не ужесточает санкции против РФ.
Другие заявления президента США:
— Конфликт на Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться;
— Вариант и с наращиванием поставок оружия Киеву будет рассматриваться, но я верю в урегулирование конфликта на Украине;
— Я не считаю, что Россия тянет время на переговорах;
— Американских солдат не будет на Украине;
— Зеленский не самый легкий в общении. Через 2-4 недели я буду готов сказать, делает ли Украина достаточно для урегулирования конфликта.