Трамп заявил, что есть шанс добиться мира на Украине

Трамп заявил, что есть шанс добиться мира на Украине.

Именно по этой причине он не ужесточает санкции против РФ.

Другие заявления президента США:

— Конфликт на Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться;

— Вариант и с наращиванием поставок оружия Киеву будет рассматриваться, но я верю в урегулирование конфликта на Украине;

— Я не считаю, что Россия тянет время на переговорах;

— Американских солдат не будет на Украине;

— Зеленский не самый легкий в общении. Через 2-4 недели я буду готов сказать, делает ли Украина достаточно для урегулирования конфликта.