Песков: тема прямого контакта Путина и Зеленского обсуждалась во время телефонного разговора с Трампом

Тема прямого контакта Путина и Зеленского обсуждалась во время телефонного разговора с Трампом. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил СМИ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что контакты России и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над текстом меморандума.

Другие заявления Пескова:

— Сроков подготовки меморандума России и Украины нет и быть не может, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях";

— США не выходят из посредничества по Украине. Вашингтон оказал эффективные посреднические услуги между РФ и Украиной;

— Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию текста меморандума;

— Все заинтересованы в скорейшем урегулировании по Украине, Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта;

— Кремль осведомлен о предложении Ватикана стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.