Песков: тема прямого контакта Путина и Зеленского обсуждалась во время телефонного разговора с Трампом

Тема прямого контакта Путина и Зеленского обсуждалась во время телефонного разговора с Трампом. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил СМИ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что контакты России и Украины сейчас воссозданы, это важно для работы над текстом меморандума.
Другие заявления Пескова:
— Сроков подготовки меморандума России и Украины нет и быть не может, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях";
— США не выходят из посредничества по Украине. Вашингтон оказал эффективные посреднические услуги между РФ и Украиной;
— Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию текста меморандума;
— Все заинтересованы в скорейшем урегулировании по Украине, Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта;
— Кремль осведомлен о предложении Ватикана стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.