Более 40 человек за сутки стали жертвами новых бомбардировок и обстрелов Израиля

По меньше мере 43 человека за сутки стали жертвами новых бомбардировок и обстрелов Израиля по сектору Газа.

Наиболее мощный удар ЦАХАЛ нанесла по центральной части палестинского анклава. Два дня назад армия еврейского государства объявила о начале широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона" , прервав установленный ранее режим прекращения огня. В прицеле израильских военных - зачастую не боевики ХАМАС, а больницы и лагеря беженцев.

Накануне лидеры Великобритании, Франции и Канады пригрозили принять меры против Израиля, если он не прекратит наступления в секторе Газа и не снимет ограничения на оказание гуманитарной помощи. Премьер Нетаньяху отверг угрозы Лондона, Оттавы и Парижа. Тем не менее впервые за два месяца блокады ООН смогла ввезти помощь в палестинский анклав.