Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Ваши мысли и внутренние монологи сегодня будут интереснее, чем внешний мир. Возможно, вы поймете, чего хотите, что вам сейчас действительно нужно.

Тельцы

Меркурий в вашем знаке делает даже самые поверхностные разговоры немного глубже. Хороший момент для восстановления связей, поддержки, помощи.

Близнецы

Все, что связано с переговорами, встречами, презентациями, пройдет особенно гладко. Ваши красивые слова сегодня будут работать лучше, чем громкие.

Раки

Учеба, знания, расширение горизонтов - вот то, что будет радовать. День отлично подойдет для подачи заявки, пробного занятия, покупки билетов в отпуск.

Львы

Не бойтесь говорить на чувствительные темы: мягкость и искренность сегодня творят чудеса. Особенно в отношениях, где деньги и доверие идут в связке.

Девы

Луна в Рыбах помогает читать между строк, а Меркурий в Тельце - сохранять спокойствие. Отличный день для примирения или начала чего-то важного.

Весы

Попробуйте сегодня делать то, что любите, что вам особенно по душе. Добавьте в свой день приятных мелочей - и вы заметите, что настроение улучшается.

Скорпионы

Хочется быть яркими, выразить себя, сказать что-то важное? Не бойтесь показывать себя, пробовать новый стиль, выкладывать фотографии в соцсети.

Стрельцы

Принесите домой букетик весенних цветов или торт. Звезды сегодня помогают создавать атмосферу дружбы и любви, весны и новых светлых надежд.

Козероги

Возможно, вы получите письмо, сообщение или найдете нужную информацию. День хорош для бумажной работы, переписок, составления заявок и документов.

Водолеи

Самое время заняться финансами! Звезды придадут уверенности в денежных делах - благодаря разговору, консультации или новой информации.

Рыбы

Луна в вашем знаке делает вас особенно чувствительными к словам и настроениям других. Сегодня вы - человек, к которому тянутся за поддержкой.