Песков: Сроков формулирования меморандума по Украине нет

В вопросе подписания меморандума по мирному урегулированию кризиса на Украине не установлены какие-либо дедлайны. Об этом рассказал в понедельник, 19 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался после очередного телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики проговорили больше двух часов, а основной темой стало украинское урегулирование. После этой беседы Владимир Путин отметил, что нужно двигаться в сторону подписания меморандума по выработке мирного соглашения.

Как уточнил Дмитрий Песков, "сроков (формулирования и подписания меморандума) нет и быть не может", хотя "понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях".

Представитель Кремля также рассказал, как будет вестись работа по подготовке этого документа: "Будут формулироваться проекты и с российской, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем сложные контакты по выработке единого текста" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что российской стороне "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины. Однако Владимир Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины — срок президентских полномочий истек, а новые выборы в стране не назначают под предлогом военного положения.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что необходимо "привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство" на Украине, а затем "уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".