Малахов: "Надеюсь, Волочковой дадут зайти в Большой театр и попрощаться с Григоровичем"

В Москве 19 мая скончался легендарный хореограф Юрий Григорович. Ему было 98 лет. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру. Юрию Григоровичу довелось поработать со звездами балета, в том числе и с Анастасией Волочковой.

Он защищал балерину и спасал ее из разных ситуаций, когда она работала в Большом театре. О том, что между Григоровичем и Волочковой были самые теплые отношения, сообщил Андрей Малахов. В своем официальном телеграм-канале он опубликовал старое видео, на котором запечатлены хореограф и балерина, и написал:

"Не хотел публиковать это видео из личного архива, но именно сейчас, мне кажется, важно это сделать... На этих кадрах — момент с дня рождения маэстро. Он очень трогательно отзывается об Анастасии Волочковой, вспоминает, как они поддерживали друг друга, и как она бесплатно приезжала выступать в Краснодар".

Андрей Малахов уверен, что Анастасия Волочкова очень остро переживает смерть своего благодетеля. Также шоумен предположил, что балерине удастся проститься с Юрием Григоровичем, несмотря на конфликт с руководством Большого театра.

"Надеюсь, ей дадут зайти в Большой театр и попрощаться с Мастером. Светлая память", - выразил надежду Малахов.