Путин обсудил с Трампом его жену Меланию

Дональд Трамп и Владимир Путин вечером 19 мая говорили по телефону более двух часов. После беседы с российским президентом американский лидер провел брифинг, на котором высказал мнение, что Россия настроена на мирное разрешение украинского конфликта.

Об итогах переговоров Трамп, по его словам, проинформировал главу киевского режима Владимира Зеленского, а также главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Однако в ходе выступления перед журналистами Дональд Трамп сообщил, что беседа с Владимиром Путиным касалась не только политики. Они обсудили супругу Трампа Меланию, передает Baza со ссылкой на видео выступления американского президента.

"Путин сказал, что они очень уважают мою супругу. Я спросил: ”А как насчет меня?” Мне ответили: ”Нет-нет, Меланию тут любят больше”. Я не знаю, хорошо ли это. Но я не против, все в порядке", - рассказал Дональд Трамп.

Интересно, что в этот момент Мелания находилась неподалеку - она сидела на скамейке рядом с супругом. Дональд не преминул отметить:

"Америке повезло иметь такую преданную и сострадательную первую леди. Скажу вам: она очень целеустремленная".