Западные страны согласовали дальнейшие шаги по урегулированию на Украине а также заявили, что усилят санкционное давление на российскую сторону. С таким заявлением выступил в понедельник, 19 мая, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Чиновник сделал такое заявление после двухчасового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждалось украинское урегулирование. Вслед за этим лидеры стран Евросоюза бросились звонить американскому политику.

По словам Корнелиуса, во время таких созвонов "все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня". Также европейские лидеры заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций.

При этом Трамп не подтвердил намерение Соединенных Штатов двинуться по пути ужесточения рестрикций. Он не исключил, что "может наступить время, когда это произойдет", однако подчеркнул, что сейчас "есть шанс что-то сделать", а усиление давления на Россию может "сделать все намного хуже" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допускал, что Евросоюз совместно с Соединенными Штатами может ввести новые санкции против России. По словам политика, новые ограничения могут быть установлены "в ближайшие дни", а затронут они "финансовые сервисы и углеводороды", если Москва не согласится на перемирие.

В Германии пытались напугать Россию угрозами новых рестрикций и фразой "часы тикают". Утверждалось, что европейская сторона начнет подготовку к ужесточению санкций уже 12 мая, если она не согласится на полное перемирие, навязываемое киевским режимом.