Преобразившаяся Овсиенко пришла к Корчевникову и сообщила о перемене в жизни

58=летняя Татьяна Овсиенко похорошела, похудела и помолодела. Сейчас исполнительница хита "Школьная пора" выглядит сногсшибательно. Вот и на программу Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка явилась во всеоружии: стильном черном брючном костюме, выгодно подчеркнувшем белизну рубашки, со светлыми распущенными волосами. Кроме того, певица воспользовалась ярким макияжем.

Преобразившаяся исполнительница откровенно рассказала о личной жизни. Так, Татьяна не скрывает, что рассталась со своим возлюбленным Александром Меркуловым, с которым была вместе более 15 лет. Интересно, что именно мужчина стал инициатором разрыва.

"Я не знаю, что произошло, честно. Александр предложил пожить отдельно. Это он сказал. Он говорил мне неоднократно. Он намекал. Это было неожиданно. Полжизни прожито. Мы одногодки, для меня странно, когда люди расходятся в 58 лет, когда уже огромный багаж семейной жизни, которая у нас была с непростой судьбой. Но я думаю, что мы к этому шли", - поведала певица.

Артистка призналась, что ведет довольно закрытый образ жизни, она редко посещает светские мероприятия, тяжело налаживает контакт с новыми людьми.

"У меня своя маленькая жизнь, которую я очень берегу. У меня не проходной двор, не всех людей пускаю в трамвайчик", - отметила Овсиенко.