Главу округа Вологодской области уволили за слова ее дочери об СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского округа Юлию Шевцову. Такое решение политик принял из-за видео в интернете, в котором дочь чиновницы угрожает парню статусом своей матери и отправкой на спецоперацию.

О случившемся глава Вологодчины рассказал в своем Telegram-канале. Политик напомнил, что все участники специальной военной операции — наши герои, им и их семьям уделяется особое внимание. На этом фоне решительное осуждение вызвал поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа Юлии Шевцовой.

Девушка, по выражению Филимонова, "испытав кризис в отношениях с молодым человеком, по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям". Она заявила парню, что ее мать — мэр, поэтому "мы тебя на СВО отправим". Глава региона отметил, что автор скандального видео раскаялась и попросила прощения, однако этого недостаточно — необходимо "суровое, но справедливое решение".

Глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова отправлена в отставку "ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области". Филимонов предложил ей "найти себя в сфере, не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития". Политик также порекомендовал экс-чиновнице записать дочь на курсы медсестер и, возможно, направить волонтером в военный госпиталь в тылу — это "точно поможет многое осознать".

Примечательно, что вакантное место главы округа предложат занять участнику специальной военной операции. Это полностью соответствует призыву президента России Владимира Путина — он подчеркивал, что власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в общественной деятельности и воплощении социальных инициатив.

Российский лидер также указывал, что среди бойцов специальной военной операции много талантливых людей — их таланты можно применить в том числе и на государственной службе, причем прежде всего нужно привлекать тех, кто готов применить свои навыки и знания, активно работая в рамках гражданских структур.