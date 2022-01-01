Россия в марте нарастила поставки огурцов в Польшу, достигнув максимального объема экспорта этих овощей за четыре года. Это обеспечило нашей стране статус основного поставщика огурцов в Польшу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата, польские компании в марте ввезли в страну импортные огурцы на 3,25 миллиона евро — это в 1,6 раза превышает февральский показатель. Российские огурцы обеспечили 83% импортных потребностей Польши в этом продукте.

При этом сравнительно небольшие объемы огурцов Польша получает из Турции (на 241 тысячу евро), Беларуси (на 194 тысячи евро) и Украины (на 79 тысяч евро).

Польша, активно воплощающая санкционную политику в отношении России, столкнулась с дефицитом продуктов и многих других товаров. Например, еще в 2022 году с полок польских магазинов исчез белый сахар. После введения эмбарго на российский уголь Польша осталась без топлива — пришлось разрешить полякам собирать хворост, чтобы не замерзнуть.

Однако отказываться от губительного для себя курса Варшава явно не планирует. Польша призвала официальный Брюссель рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск Североатлантического альянса на границах с Россией и Беларусью, поскольку "чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому".