Семенович о своем диагнозе: "Я пришла в ужас. Думала, что теперь конец, всю жизнь буду болеть"

Анна Семенович рассказала, что с самого детства у нее были проблемы с лишним весом. По словам артистки, она начала целенаправленно худеть с трех лет, когда родители привели ее в секцию фигурного катания. На то, что у Ани есть лишние килограммы, обратил внимание тренер, но родители, которые не рассчитывали на то, что наследница добьется успехов в спорте, просто попросили разрешения, чтобы девочка тут "поболталась".

Будущую фигуристку начали жестко ограничивать в питании. Например, пока все ели жареную картошку, ей давали котлету с огурцом. Семенович призналась, что чувствовала несправедливость и постоянное чувство голода. Впоследствии Анна боролась с лишними килограммами и когда оставила спорт и занялась песенной карьерой.

А вот когда артистка покинула группу "Блестящие", то позволила себе немного расслабиться. Вот только потом возвращаться в форму ей пришлось очень тяжело. Оказалось, что все дело в инсулинорезистентности.

"Я обратилась к эндокринологу, сдала анализы, и он поставил мне диагноз этот. Я пришла в ужас. Думала, что теперь конец, я всю жизнь буду болеть", - рассказала Анна Семенович.

Врач, однако, успокоил певицу. Он подобрал ей специальный препарат для диабетиков, благодаря которому она привела здоровье в порядок. Кроме того, артистки немного похудела. При этом Анна Семенович прекрасно понимает, что никогда не сможет быть очень худой, у нее просто не та комплекция, передает "КП-Екатеринбург".

"Все зависит от пропорций и особенностей тела. У меня, например, большая грудь. Это все знают. Только она у меня весит десять килограммов!" - сообщила певица.