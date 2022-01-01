Европейские чиновники сочли разговор Путина и Трампа крупной победой Москвы

Вчерашний телефонный звонок Владимира Путина и Дональда Трампа – не только по делу, а откровенная и даже дружеская беседа. И это напрягло тех, кто надеялся на жесткие ультиматумы и угрозы. Европейские лидеры были ошеломлены рассказом Трампа о достигнутых с Путиным договоренностях.

"Вместо того чтобы наказать Россию сокрушительными санкциями, на которые некоторые надеялись, он назвал звонок Путину "прекрасным" и заявил, что у России есть "огромная возможность" вести бизнес с США, если война закончится", - пишет The Times.

"Заявления Трампа после разговора с Путиным указывают на то, что Вашингтон, возможно, отходит от роли посредника", - уточняет Financial Times.

Но, кажется, Трамп отступать не собирается. По крайней мере - пока. Еще во время российско-украинских переговоров в Стамбуле он заявлял, что сдвинуть дело с мертвой точки поможет лишь личная беседа его и Путина. И теперь вновь повторил это: "Я верю, что Путин хочет это закончить. Вся моя жизнь - одна большая сделка. И если бы я думал, что президент Путин не хочет с этим покончить, я бы даже не говорил об этом. И я бы отошел. У нас там нет солдат. И не могло быть. Это не наша война. Мы ввязались во что-то, во что не должны были ввязываться".

Сразу после телефонного разговора с Кремлем Белый дом организовал единый телемост сразу с несколькими европейскими странами. На связи с Овальным кабинетом были Зеленский, президенты Франции и Финляндии, канцлер Германии, премьер-министр Италии и председатель Еврокомиссии, которая больше всего переживала, что США могу выйти из игры. Примечательно, что британскому премьеру пришлось узнавать о деталях разговора уже не из первых рук, а от европейских коллег. До сих пор Лондон, как только Россия и Украина делали шаги навстречу друг другу, эти контакты моментально срывал, требуя продолжать войну. ЕС и НАТО блокировали любые возможности начать мирный диалог.

"Я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - заявил Владимир Путин.

Москва твердо стоит на своих позициях, и сейчас главное для нас – устранение первопричин кризиса. А это дело только двух стран, подчеркнули в Кремле.

"Все заинтересованы в скорейшем урегулировании. Контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент", - подчеркнул Дмитрий Песков.

В Киеве на предложение о меморандуме уже отреагировали, заявив, что у него есть все шансы в дальнейшем стать полноценным мирным договором. Впрочем, всего этого можно было достигнуть и раньше - с меньшими потерями для Украины.