О том, как на красноармейском направлении освобождали село Котляровка, рассказывают бойцы Алейской мотострелковой бригады. Населенный пункт находится в окружение лесополос, где были основные оборонительные рубежи ВСУ. Первые удары наносили при помощи дронов, направляя их прямо в блиндажи к противнику. Шансов выжить в таких случаях практически нет. Ну а потом ночью начался финальный штурм. На окраинах села были поставлены дымовые завесы, и туда было приковано все внимание противника с воздуха - это был отвлекающий маневр. А наши бойцы в это время пошли на штурм лесополос. При помощи лестниц преодолели сначала огромный противотанковый ров. Дальше - бегом по полю. Появление российских штурмовиков стало полной неожиданностью для ВСУ. Бой на позициях получился скоротечный. Кто-то был уничтожен. Другие сбежали. В итоге, когда наши штурмовики уже вошли в Котляровку, боевики либо сдавались в плен, либо отступали.

Активные боевые действия ведутся в Сумской области. Там подконтрольные Киеву власти объявили эвакуацию жителей двухсот населенных пунктов - понимают безысходность положения дел армии.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": В результате решительных действий подразделения группировки освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике противника".

К бою готовят тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Заряжают 220-миллиметровые реактивные снаряды. На позиции машина выходит под прикрытием систем радиопомех, бойцов, вооруженных дронобойными и обычными охотничьими ружьями. Это все на случай ответного удара вражескими беспилотниками. Если, конечно, останется кто-то, кто сможет его нанести.

Кадр залпа, снятый с дрона, и попадание по позициям противника. Военнопленный рассказал, что с поля боя, его эвакуировали российские солдаты. А свои, увидев что произошло, на помощь никого не отправили. Лишь били дронами по сдавшимся в плен.