Путин осмотрел экспозиции образовательного центра "Сириус"

Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций образовательного центра "Сириус".

Президенту показали духовые музыкальные инструменты лучших мастеров и выставку, посвящённую сохранению биоразнообразия в России. Также накануне поздно вечером глава государства провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". Обсуждали планы его развития.

Кроме того, глава государства подчеркнул: важно, чтобы одаренные молодые люди приносили пользу своей стране. 10 лет назад для лучших студентов учредили ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Получатели грантов сегодня трудятся в российских компаниях. И практику такой поддержки, по мнению Владимира Путина, следует расширить.