Путин осмотрел экспозиции образовательного центра "Сириус"

Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций образовательного центра "Сириус".
Президенту показали духовые музыкальные инструменты лучших мастеров и выставку, посвящённую сохранению биоразнообразия в России. Также накануне поздно вечером глава государства провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". Обсуждали планы его развития.
Кроме того, глава государства подчеркнул: важно, чтобы одаренные молодые люди приносили пользу своей стране. 10 лет назад для лучших студентов учредили ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Получатели грантов сегодня трудятся в российских компаниях. И практику такой поддержки, по мнению Владимира Путина, следует расширить.
Право на такие поощрительные ежемесячные выплаты должно быть не только у студентов, показавших выдающиеся академические достижения, но и у юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов. Победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. Я прошу правительство внести необходимые изменения в соответствующие нормативные и правовые акты с тем, чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета. Повторю еще раз, для России одинаково значимы как прорывы в технологиях, так и триумфы в сфере и спорта, и искусства.