Экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов стал сенатором Совета Федерации от Архангельской области

Глава Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о наделении бывшего директора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова полномочиями представителя региона в Совете Федерации.

Согласно губернаторскому указу, обнародованному во вторник, 20 мая, Юрий Борисов становится сенатором от Архангельской области на срок полномочий ее нынешнего главы Александра Цыбульского. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

В феврале был издан президентский указ о смене руководителя "Роскосмоса" — вместо Борисова им стал Дмитрий Баканов, прежде работавший заместителем министра транспорта России.

Вскоре после этого Юрий Борисов был назначен специальным представителем главы государства по вопросам международного сотрудничества в космосе.