Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась до 24,5 тыс. га

В Бурятии за сутки площадь лесных пожаров увеличилась до 24 с половиной тысяч гектаров. Новые очаги обнаружены в трех районах республики. Действует режим ЧС.

Борьбу с огненной стихией ведут и в Забайкалье. Огонь вплотную подходит к жилым домам в населенных пунктах Песчанка и Атамановка. С воздуха пожар ликвидирует авиация МЧС России: самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на очаги свыше 150 тонн воды.

Наземная группировка также защищает от огня населенные пункты. К утру угрозу удалось снять, но из-за сильного ветра не исключены повторные возгорания. В тушении также задействованы более тысячи парашютистов-десантников федеральной службы Авиалесоохраны. А добровольцы прокладывают минерализованные полосы и заливают водой небольшие возгорания.