Стандарты молодежной политики в вузах обсуждают в национальном центре "Россия"

Какими должны быть единые стандарты молодежной политики в вузах, обсуждают 20 мая участники масштабной дискуссии, которая стартовала в национальном центре "Россия".

Участники - профессора и преподаватели вузов со всей страны. Цель встречи - вовлечь в воспитательную деятельность как можно больше специалистов. В институтах и университетах планируют создать специальные клубы - они будут заниматься развитием лучших идей, предложенных участниками сессии.

"Будут вместе с нами помогать создавать все условия для того, чтобы наши студенты развивались как гармонично развитые личности, понимали все ценности нашей страны, четко осознавали свою роль, свое значение для создания будущего нашей великой страны - страны больших возможностей", - отметила Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования.