"Хочу поскорее стать здоровым": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артема Иванцова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 13-летнего Артема Иванцова из Приморского края. У мальчика опасное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Любая инфекция при таком диагнозе может оказаться смертельной. Артем уже перенес серьезное поражение внутренних органов и разрушение костей. Чтобы болезнь не прогрессировала, необходима срочная трансплантация костного мозга. Но для успешной пересадки требуются специальные сопроводительные препараты. Стоят они больше миллиона рублей. У семьи такой суммы нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Встреча со старшим братом для Артема - лучший подарок. В больнице, вдали от дома ребенок очень грустит по родным. Впереди у мальчика - пересадка костного мозга, которая спасет его жизнь. Неладное со здоровьем началось почти сразу после рождения. Простуда за простудой. Артем с каждым годом ОРВИ переносил все сложнее. Начались бесконечные больницы. Но точный диагноз поставили не сразу. Когда Артему было 7 лет, сильно заболел живот. Закончилось все абсцессом печени и реанимацией.

"Узист начал смотреть и говорит - у вас уже перитонит, гной идет. Говорит - как еще у вас ребенок это все терпел? Это боль адская. Не знаю, как он это терпел", - вспоминает мама и плачет.

А два года назад во время очередного лечения от пневмонии у Артема сильно разболелось плечо. Врачи сделали рентген и ужаснулись.

"Выявилось, что плечо разрушилось. Очень сильно ноет. И вообще, я не могу ни лежать, ни сидеть", - рассказываем сам Артем.

Основной диагноз поставили уже в московской клинике - первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Смертельное заболевание буквально разрушает детский организм, который не способен противостоять даже самым безобидным вирусам. Звучит страшно, но мама Артема верит в лучшее.

С таким диагнозом поможет только трансплантация костного мозга. Донора для Артема уже нашли. И мальчик готовится к операции. Все процедуры переносит стойко. Впереди еще очень сложный путь. Как минимум 3 месяца мальчик снова будет в больнице. Но он знает, ради чего столько ограничений.

"Буду жить как нормальный человек, а не в больницах. Я уже хочу поскорее стать здоровым человеком. Это хорошо, потому что ты можешь гулять. Я просто немножко погулял, кто-то на меня кашлянул - и все, я заболел не кашлем, а пневмонией", - рассуждает мальчик.

Но для того, чтобы мечта Артема сбылась и трансплантация прошла успешно, нужна специальная сопроводительная терапия. Она поможет справиться с осложнениями после пересадки. Но жизненно необходимые лекарства очень дорогие, и семья не может их купить.

"Он без них просто не выживет. Мы очень надеемся, всем говорим заранее огромное спасибо", - просит мама.

Артем настроен по-мужски решительно. Верит, что пересадка пройдет хорошо и он будет жить. У мальчика большие планы. Он мечтает кататься на велосипеде. А еще хочет стать программистом. И мы вместе можем помочь всем этим желаниям осуществиться.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Артема Иванцова, программа 2290