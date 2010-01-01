Собянин: Археологи Москвы с 2010 года обнаружили более 120 тыс. уникальных предметов

В Москве в этом году археологи обследуют более 200 площадок в разных районах. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин, общая площадь раскопок составит не менее пяти тысяч квадратных метров.

Так, продолжат работы в Китайгородском проезде на месте одного из земляных бастионов начала 18 века, а также на Яузской улице и в Хамовниках. Среди новых адресов - Большая Никитская, Полянка, Бауманская. Как отметил мэр, раскопки начались уже зимой. Поэтому есть и первые находки этого года. Среди них рамочный изразец и керамическое блюдо 16 столетия, а также колокола из цветного металла.

Все артефакты тщательно отреставрируют и передадут в Музейный фонд России.