Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею

Победителем новогоднего розыгрыша лотереи "Русское лото", в котором главным призом был миллиард рублей, оказался фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев.

Как рассказал победитель, коллега на работе сообщил ему, что куш сорвал сахалинец, и предложил проверить: "Вдруг ты!". Однако даже увидев в личном кабинете лотереи подтверждение выигрыша, мужчина не сразу поверил глазам своим — сначала ему показалось, что приз составляет миллион рублей, хотя "нулей многовато для миллиона".

Только когда Куряев "загуглил высветившиеся цифры", он осознал, что выиграл миллиард рублей — свою реакцию счастливчик описывает "фразой волосы встали дыбом".

После вычета налогов победитель получит 781 598 156 рублей (при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период), уточняет РИА Новости.

Розыгрыш, в котором удача улыбнулась сахалинскому фельдшеру, был посвящен 30-летнему юбилею лотереи "Русское лото", а "Новогодний миллиард" разыгрывали в восьмой раз. Годом ранее изменилась жизнь Светланы и Юрия Семёновых, логопеда и токаря из Тюмени.

При этом россиян предостерегают от злоумышленников, действующих под видом организаторов лотерей и розыгрышей. Возможно, стоит брать пример с семейной пары из Кургана — они действительно выиграли в лотерею автомобиль, но не сразу поверили позвонившим организаторам и даже обозвали их "бандеровскими недобитками". Приз победители в итоге получили, однако бдительность не повредит.