Россиян предупредили о мошенничестве с отключением горячей воды

Злоумышленники рассылают россиянам фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в действительности это открывает преступникам доступ к чужим персональным данным. Об этом рассказал во вторник, 20 мая, заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как отметил парламентарий, которого цитирует ТАСС, он получает от россиян множество обращений с жалобами на такую схему мошенничества. В письмах с предложением проверить график отключения горячей воды содержится ссылка не на это расписание, а на фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные.

Колунов подчеркнул, что проверять график отключений следует только в официальных источниках: на официальных сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях управляющих компаний и местных администраций, на информационных стендах внутри подъездов и на входных группах, на "Госуслугах".

Злоумышленники в жажде наживы не гнушаются ничем, используя в своих схемах даже такие события, как День Победы, и нацеливаясь на доверчивых стариков. Преступники звонят пожилым людям под видом сотрудников Пенсионного фонда, администрации или Фонда ветеранов, а затем просят назвать данные банковской карты — якобы для вручения социальных выплат или подарков.

Также МВД предупреждало, что преступники распространяют в интернете фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры. Чтобы заставить потенциальных жертв поспешить и утратить бдительность, авторы рассылок пишут, что свободных мест осталось мало.