Юморист Лион Измайлов победил рак

В 2020 году Лиону Измайлову был поставлен неутешительный диагноз - рак кожи. К счастью, онкологическое заболевание было обнаружено на ранней стадии. Врачи немедленно взялись за лечение прославленного сатирика. И вот теперь стало известно, что Лион Измайлов победил смертельно опасный недуг, передает Mash.

Отметим, что сам юморист о своей болезни предпочитает не распространяться. Вообще артист ведет довольно закрытый образ жизни.

К слову, аналогичный диагноз ранее был поставлен известным артистам, солисту группы "Дюна" Виктору Рыбину и его супруге, певице Наталье Сенчуковой. Исполнители об этом рассказали в интервью. По словам Виктора и Натальи, они сами виноваты в том, что заболели - слишком много времени проводили на солнце, при этом пренебрегали средствами защиты.

К счастью, Рыбин и Сенчукова вовремя заметили неладное и обратились к врачу. Их направили к онкологу, тот смог подобрать подходящее лечение. Артисты справились с недугом, но продолжают следить за здоровьем.