Попытки Североатлантического альянса превратить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в "миниатюрную европейскую армию" возымели противоположный эффект. На это указывают западные эксперты.

Как пишет National Interest, НАТО своей военной помощью оказала Украине медвежью услугу, поставив ее армию в зависимость от западных технологий и стандартов. Это резко ухудшило способности ВСУ к быстрой адаптации на поле боя.

Вместо желаемого повышения эффективности и обороноспособности украинская армия столкнулась с собственной зависимостью и отсталостью, пишут авторы публикации. При этом они не исключают, что "если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь движения вперед".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Киев неуклонно продолжает движение к натовским стандартам.

Про уровень этих стандартов скептически высказался руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат отметил, что в ходе спецоперации Россия развеяла миф о превосходстве военных стандартов Запада.