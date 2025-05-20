Сергею Шнурову поставили ультиматум

Участников группировки "Ленинград", концерт которой активисты требовали запретить в Новосибирске, перед выступлением обязали подписать гарантийное письмо о соблюдении российского законодательства.

Концерты коллектива Сергея Шнурова запланированы на 29, 30 и 31 мая на "Сибирь-Арене". Группировка намерена представить новую программу "Шнуров с вами!". Причем выступления команды проходят под возрастное ограничение 18+, поэтому в зоне контроля билетов планируется обязательная проверка оригиналов паспортов.

Как напоминает РБК, в начале мая общественная организация "Новосибирский координационный совет" обратилась к губернатору Андрею Травникову и другим чиновникам, а также руководству арены с просьбой отменить концерт группировки Сергея Шнурова "Ленинград".

Организация считает, что творчество коллектива содержит "сквернословие, оскорбление общественной нравственности, пропаганду употребления алкоголя и курения", которые могут привести к "антисоциальным поступкам с нарушением добрых устоев народа, подрыву семейных ценностей, авторитета матери и отца".

Ранее Сергей Шнуров прокомментировал ультиматум общественников. По его словам, на концерты "Ленинграда" приходят взрослые люди по доброй воле. Как выразился артист, в "нашей русской бане" не все темы могут устраивать "общественников", но зачем мешать другим делать то, что не противозаконно.

"Пытаться все привести к пошлой красоте коробок от шоколадных конфет губительно для разнообразной и такой богатой русской культуры", - высказал мнение Сергей Шнуров.