Москвичам пообещали июльское тепло к концу недели

Главная погодная новость для столичного региона – это наступление июльского тепла в конце недели. С таким заявлением выступил во вторник, 20 мая, метеоролог Евгений Тишковец.

Как рассказал эксперт в эфире телеканала "Россия 24", пока в Москве около десяти градусов выше нуля, пасмурно и моросит дождь. Ожидается, что осадки прекратятся ближе ко второй половине дня, а столбики термометров могут вырасти до 14-17 градусов.

В среду, 21 мая, сохранится вероятность скоротечного ливня, но станет теплее — днем температура может достичь 18 градусов, отметил Тишковец.

В четверг, 22 мая, распогодится: потеплеет до 20-22 градусов. В пятницу и субботу, 23-24 мая, будет преобладать солнечная и сухая погода с температурой 24-26 градусов. Лишь воскресенье может принести кратковременный грозовой дождь, хотя холоднее не станет.

Евгений Тишковец призвал готовиться к смене сезонов, пообещав, что в конце недели, судя по погодным параметрам, в Москве и Подмосковье наступит метеорологическое лето.

Непогода может дорого обойтись экономике — на юге России аграрии подсчитывают потери от майских заморозков. Предполагается, что персиков, черешни и сливы соберут на 20% меньше, чем планировали. Посевы некоторых зерновых находятся в критическом состоянии.