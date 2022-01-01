В России пресекли работу наркотического маркетплейса и двух каналов поставок

Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России поймали семерых преступников, которые обеспечивали работу маркетплейса по продаже наркотиков и криминальных услуг в теневом сегменте интернета. Об этом во вторник, 20 мая, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как написала Волк в своем Telegram-канале, работники некой IT-компании обеспечивали сообщникам по криминальному бизнесу стабильную работу онлайн-площадки, в том числе прикрывая их от блокировки. Выявлены также сотрудники сервиса по обмену криптовалюты, принимавшие оплату наркотиков. Все задержанные арестованы судом на время следствия.

В ФСБ, в свою очередь, рассказали, что удалось заблокировать два транзитных канала поставок кокаина через территорию России в Европу. При этом изъято почти две тонны наркотика стоимостью не менее 6 миллиардов рублей. Среди причастных к этой преступной деятельности — гражданин Украины и его подельник, получивший в 2022 году российское гражданство, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве правоохранители изъяли 200 килограммов наркотиков и почти 650 литров сырья для их изготовления. 39-летний москвич устроил целый наркоцех на дачном участке своей матери. Там же он разместил небольшую плантацию по выращиванию конопли.

Задержан по "наркотической" статье и 37-летний житель Москвы. По данным правоохранителей, он устроил нарколабораторию в бане — даже соседи не подозревали, что мужчина организовал у них под носом производство запрещенных веществ.