Североатлантический альянс считает телефонную беседу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом позитивным шагом. Такую оценку высказал во вторник, 20 мая, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как отметил политик накануне встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, этот разговор лидеров двух государств "восстановил прямую коммуникацию, которой раньше не было". Рютте призвал выразить признательность Соединенным Штатам "за их роль в решении этой проблемы".

Однако отвечать на вопрос о том, почему Трамп недостаточно, по мнению европейских лидеров, давит на Россию, Рютте отказался, подчеркнув, что "мы должны быть благодарны Америке", сообщает ТАСС.

Между тем в Европе остались недовольны длительной беседой Путина и Трампа, после которой американский лидер отложил идею ужесточения антироссийских рестрикций. Европейские лидеры, напротив, заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций. По словам источников, о новом пакете ограничительных мер Евросоюза против России могут объявить уже 20 мая.

Что касается поведения Трампа, лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин объяснил, что американский лидер "пытается конвертировать упущенную прибыль". Если ему действительно удастся посодействовать завершению конфликта на Украине, Трамп "будет главным миротворцем".