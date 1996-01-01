Анастасия Волочкова сообщила об утрате: "Ну вот и все"

Накануне, 19 мая, в Москве скончался легендарный хореограф Юрий Григорович. Ему было 98 лет. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру. Юрию Григоровичу довелось поработать со звездами балета, в том числе и с Анастасией Волочковой.

У артистов сложились близкие и теплые отношения. Григорович защищал Волочкову и спасал ее из разных ситуаций, когда она работала в Большом театре. Поэтому известие о смерти друга и благодетеля стало ударом для балерины.

"Ну вот и все. Последняя утрата моей жизни в мире балета... Мой творческий Ангел-Хранитель Юрий Григорович ушел. 30 лет дружбы со времен 1996 года", - сообщила Анастасия Волочкова в своем официальном телеграм-канале.

Ранее Андрей Малахов обнародовал старое видео, на котором запечатлены легендарный хореограф и известная балерина, и рассказал, что Григорович очень трогательно отзывался о Волочковой, они поддерживали друг друга, и она даже бесплатно приезжала выступать к нему в Краснодар. Шоумен выразил надежду, что Большой театр позволит Анастасии Волочковой проститься со своим другом.