Глава Конституционного суда посетовал на неистребимость коррупции

Коррупция — это повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление. Такое заявление сделал во вторник, 20 мая, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.

Как отметил эксперт, современное потребительское общество, которое "живет под девизом "бери от жизни всё", является одной из причин столь широкого распространения коррупции. Из-за такого "мировоззренческого вывиха" обесценивается "честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала".

Зорькин заявил, что не возьмется утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Однако он выразил убежденность в том, что это "повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление".

При этом глава КС подчеркнул, что коррупция — это не только казнокрадство и взяточничество, но и вывоз капиталов за границу. На этом фоне "коррупционер легко становится объектом манипуляции со стороны враждебных его стране сил", а в итоге коррупция негативно влияет на национальную безопасность России (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

Между тем врио главы Курской области Александр Хинштейн пожаловался на "высшую должностную планку коррупции" и заявил, что чиновники, единожды уже пойманные за руку при совершении коррупционных преступлений, больше не должны работать во властных структурах.