Наталья Подольская рассказала о третьем ребенке

Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают сыновей. Старшему, Артемию, в начале июня исполнится девять лет. А младшему, Ивану, уже четыре года. Обе беременности артистка не афишировала до тех пор, пока округлившийся живот стало невозможно прятать.

Артистка наслаждается материнством и с удовольствием готова родить третьего ребенка. Наталья уверена, что сможет совмещать родительство с работой, передает lady.mail.ru.

"Я об этом мечтаю. На самом деле бросать ничего-то и не надо и не придется, я уже дважды через это проходила. Мне же не нужно с 10.00 до 19.00 сидеть в офисе, у меня свободный график, я могу выбирать: поехать на гастроли или пока повременить, взять вечернюю съемку или перенести ее на утро. Так что это все не проблема, если Бог решит подарить нам еще одного малыша", - поведала Наталья Подольская.

Кстати, летом артисты справят круглую дату - 20-летие со дня свадьбы. Подольская и Пресняков в своих интервью не скрывают, что многое и разное переживали за время совместной жизни, однако сумели преодолеть сложности и счастливы вместе. По словам певицы, только с Владимиром Пресняковым она поняла, что встретила того самого.