Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Московский медицинский техноцентр. Обновленный, высокотехнологичный. Во время масштабной реконструкции старое шестиэтажное здание было фактически полностью перестроено и оснащено всем необходимым оборудованием. Вот в специально созданном шоу-руме - в центре для обучения инженеров и студентов - демонстрируют сложнейшую медицинскую технику. Где еще увидишь томографы в разрезе?

"Мы подготовили компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф в разрезе, которые позволяют ознакомиться с внутренним устройством и принципами их работы. Подобные модели тяжелой медицинской техники возможно обычно встретить только на площадках завода-производителя. Мы видим основные блоки, как они соединяются, принцип работы", - отметил Евгений Чернов, главный инженер Московского медицинского техноцентра.

В этом научно-практическом центре неслучайно говорят - мы лечим то, чем лечат людей. И уже семьдесят пять лет возвращают к жизни, восстанавливают самые разные сложные приборы, аппараты, медико-технические средства и комплексы из всех медучреждений Москвы. Инженеры получают заявки, выезжают на место. Объем работы - солидный. Поскольку столичные поликлиники и больницы сейчас оборудованы самой современной техникой, а это порядка 480 тысяч приборов. Специалисты центра отвечают и за их техобслуживание, и за ремонт.

"Благодаря капитальному ремонту и оснащению отдела мы имеем возможность диагностировать и ремонтировать аппараты в условиях максимально близких к тем, в которых они эксплуатируются в больницах. В зале проверки аппаратов мы смонтировали реанимационно-анестезиологические консоли, подвели к ним газовые магистрали и теперь имеем возможность проводить инструментальный контроль аппаратов", - рассказал Константин Гершков, начальник отдела обеспечения специализированных инженерных работ Московского медицинского техноцентра.

Медицинский техноцентр - это еще и площадка для практической подготовки студентов. За два последних года стажировку здесь прошли больше 230 человек. Многие уже работают здесь инженерами-стажерами. А те, кто проходит практику сейчас, готовы к ним присоединиться.

На открытии Московского медицинского техноцентра побывали министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы. Сергей Собянин подчеркнул - недостаточно только оснастить клиники сложным оборудованием. Во время эксплуатации оно требует постоянного внимания.

"От этого зависит во многом и качество медицинского обслуживания граждан, их здоровье. И, конечно, без создания специальных структур в Москве эксплуатировать такой объем техники невозможно. Поэтому мы, по сути дела, воссоздали старую традицию в форме техники, создали Московский медицинский техцентр, реконструировали под него здание, оснастили всеми необходимыми технологиями и кадрами", - добавил глава города.

Учатся здесь, кстати, не только студенты и практиканты, постоянное обучение проходят и все сотрудники Медицинского техноцентра, поскольку техника постоянно совершенствуется.