Приезжий из Ульяновска зарубил топором москвича, чтобы завладеть его квартирой

Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения 35-летнему Кириллу Васильеву, которого обвиняют в убийстве знакомого с целью завладеть его квартирой.

На заседании мужчина постановление суда выслушал спокойно и сосредоточено, глаз не прятал. Приезжий из Ульяновска снял комнату в квартире на Дмитровском шоссе. В минувший четверг он зарубил хозяина топором, снимая все на телефон, а на следующий день расчленил тело и в сумках вывез останки в безлюдное место.

В рамках предварительного следствия действия обвиняемого были переквалифицированы. Теперь дело расследуется по статье "Убийство, совершенное из корыстных побуждений". Мужчина арестован на два месяца.