СК возбудил дело в связи с массовым отравлением шаурмой в Егорьевске

17 человек, в том числе и школьники, отравились шаурмой в подмосковном Егорьевске. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Накануне пострадавшие обратились к врачам после того, как попробовали шаурму в местном кафе. Сейчас в больнице остаются шесть человек, среди них - четверо детей. Следователи вместе с сотрудниками прокуратуры, а также Роспотребнадзора осмотрели торговую точку, взяли на экспертизу часть продуктов питания и опечатали заведение.

"Установлено, что сотрудники торгового павильона быстрого питания в Егорьевске в нарушение технологического процесса осуществили изготовление и готовых продуктов питания, которые в дальнейшем продали. В результате в медицинское учреждение обратились более 10 человек с признаками пищевого отравления", - рассказали в СК.