В столичных жилых домах проводится капитальный ремонт газовых труб

Придется ломать дорогие встроенные кухни и плитку, а затем снова делать ремонт. Именно этого больше всего опасалась Екатерина, когда узнала, что в ее доме планируется капитальная замена газовых труб.

"Переживала очень за нашу мебель, боялась, что разрушат нашу столешницу, в итоге прошло все очень гладко, нам аккуратненько заменили трубу, даже мебель не пришлось снимать", - рассказывает она.

Капремонта в этом доме не было около 20 лет. Жильцов предупредили заранее и к каждому проекту подошли индивидуально. У Ирины на кухне много лет стояло разветвление из старых труб, которые, по факту, были не нужны - их наконец убрали.

Всех жильцов подключили за неделю. Во время капремонта в доме полностью обновляют газовую систему - от магистральных труб до гибких шлангов, плит и колонок. Специалисты предупреждают: даже если трубы кажутся целыми, их все равно нужно менять, так как газ постепенно разрушает металл, а в закрытых помещениях это происходит быстрее. Для безопасности жильцов ставят краны с тройной защитой - от детей, перегрева и перепадов давления.

Вот дом 1912 года на Земляном Валу. Ремонт тут только начали, но жильцы уже спокойны - утечек не будет.

Перед началом работ подача газа прекращается, сотрудники приступают к строительно-монтажным работам. Демонтаж газопровода начинают с верхних этажей, а монтаж новых - с нижних. Обычно в одном подъезде работает целая бригада, чтобы как можно быстрее вернуть жителям газ.

"В первую очередь работы по капитальному ремонту газовых систем проводятся для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации данных систем. Также для восстановления технических характеристик данных систем", - объяснил Сергей Викулин, замначальника управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования "Мосгаз".

Если ваш дом попал под программу капитального ремонта, узнать самостоятельно дату планового обновления газовых систем можно на официальном сайте "Мосгаза", уточнить по телефону горячей линии и следить за информацией на стендах около подъезда.