Подмосковная прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал лосенок

С перебитыми ногами, страдая от боли, этот лосенок провел на обочине дороги в Истринском районе больше суток, дожидаясь помощи. Все это время рядом с животным были местные жители, которые пытались привлечь внимание профильных ведомств к происшествию.

"Официалов никого не было. Приехал ветврач, его осмотрел издалека и уехал какой-то акт оформлять. Мы через вот эти все звонки выяснили, что там готовилась лицензия на отстрел. То есть даже его толком никто не посмотрел, можно ли его лечить или нет", - рассказывает волонтер Елизавета.

Представители ветслужбы приехали лишь на следующие сутки. У лося оказались серьезно повреждены задние копыта. Это последствия аварии на трассе. А вот и сам момент ДТП. Испуганное животное лишь со второй попытки решается перебежать дорогу - и его сбивает машина. За рулем легковушки , которая столкнулась с животным, находился пенсионер. Но, по словам активистов, состояние зверя его совсем не интересовало, а вот своя машина волновала явно больше.

На место аварии приехали сотрудники госавтоинспекции, оформили протокол, сообщили егерю о случившемся и разъехались. Со слов местных жителей, лось мог прийти с соседнего лесного хозяйства, где сейчас располагается парковая зона и рядом началось строительство дороги. Стоит отметить, что на этом участке нет предупреждающих знаков о том, что дикое животное может выбежать. А значит, для водителя по закону и ответственности нет, объясняют юристы.

Сами очевидцы, конечно, хотели помочь сохатому, но сделать этого по закону не могли, поскольку животное принадлежит государству и в случае нанесения ему дополнительных травм, в том числе при транспортировке, могли понести наказание. Единственное, что могли делать активисты, узнав, что зверю грозит отстрел, это всеми возможными средствами привлекать внимание к ситуации. Когда на место наконец приехали специалисты, было принято решение ввести животное в медикаментозный сон. И лось только после третьего дротика с седативным препаратом успокоился. Прокуратура проверяет работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному.

Активисты уверяют, что парнокопытные в их районе - не редкость. Периодически те выходят к дороге. Поэтому непонятно, почему на этом участке трассы предупреждающих знаков не было.

Под аплодисменты тех, кто переживал за судьбу зверя, в сопровождении ветеринаров лосенок отправился в частную ветклинику только в 10 часов вечера. Больше чем через сутки с момента аварии. Сейчас с сохатым все в порядке, специалисты наложили ему временный гипс и готовят к операции. За богатырскую силу и волю к жизни ему дали кличку Илюша. После лечения его ждут в парке "Лосиный остров".